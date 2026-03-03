Napoli fattore Conte | 10 punti d’oro con i gol nei minuti finali

Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, si mantiene in terza posizione in classifica con 53 punti, grazie ai gol segnati nei minuti finali delle partite. La squadra ha ottenuto dieci punti considerando i risultati maturati negli ultimi minuti di gioco, dimostrando una forte capacità di reazione e resistenza durante le partite. Questo atteggiamento ha permesso ai partenopei di consolidare il loro piazzamento in campionato.

La resilienza della squadra azzurra si traduce in numeri impressionanti: senza le reti in extremis, la stagione si trasformerebbe in un dramma sportivo RESILIENZA E NUMERI. Il Napoli di Antonio Conte si aggrappa al terzo posto in classifica (53 punti) grazie a una tenuta mentale e fisica straordinaria nei finali di gara. L’analisi statistica della stagione 202526 evidenzia che gli azzurri hanno segnato 6 gol oltre l’80° minuto, generando un bottino netto di 10 punti. Reti decisive come quelle di Romelu Lukaku a Verona (96'), Rasmus Hojlund a Genova (95') o Scott McTominay a San Siro (81') tengono viva la corsa per la Champions League. Senza questi “gol della provvidenza”, la squadra precipiterebbe drammaticamente all’ottavo posto a quota 43 punti, fuori da ogni competizione europea. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, fattore Conte: 10 punti d’oro con i gol nei minuti finali La rabbia di Antonio Conte nei minuti finali contro la Fiorentina: ecco con chi ce l’avevaAntonio Conte è stato protagonista di un momento di forte tensione durante l’ultima gara di campionato del Napoli, vinta contro la Fiorentina allo... Leggi anche: Sentite Slot tecnico del Liverpool: “Siamo sfortunati, troppi giocatori infortunati e tanti gol subiti nei minuti finali” Tutto quello che riguarda Napoli fattore Conte 10 punti d'oro con... Temi più discussi: Napoli e errori arbitrali, quanto vale la qualificazione Champions?; Tuttosport sicuro: Napoli già in Champions a meno che non inscenino follie improbabili da qui alla fine; Agostinelli: Stagione da 6 con la qualificazione Champions. Silenzio Conte? Intelligente...; Fontana: Verona verso la retrocessione, morale a terra. Ecco chi torna contro il Napoli. Napoli-Como pronostico e quote sui Quarti di Coppa ItaliaScopri il pronostico su Napoli-Como con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match di Coppa Italia. calciomercato.com Napoli, Conte: Non è una buona stagione per arbitri e VAR. Scudetto? Pensiamo a ottenere il massimoLe parole di Antonio Conte nel post partita dei quarti di Coppa Italia tra Napoli e Como: tutte le dichiarazioni Il Como elimina il Napoli dalla Coppa Italia. A Conte non basta il solito Vergara per ... gianlucadimarzio.com Chi l'ha visto. . Rapine agli anziani: Si fingevano postini e, con la scusa di dover consegnare un pacco, entravano negli appartamenti, aggredivano le vittime e portavano via il denaro custodito nella cassaforte. I Carabinieri di #Napoli hanno arrestato altri due - facebook.com facebook Quartiere 15 minuti. Riorganizzare la città partendo da Napoli EST unina.it/it/w/quartiere… x.com