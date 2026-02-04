La rabbia di Antonio Conte nei minuti finali contro la Fiorentina | ecco con chi ce l’aveva

Antonio Conte si è scatenato negli ultimi minuti della partita contro la Fiorentina. Il tecnico del Napoli ha perso la pazienza e ha avuto un confronto acceso con alcuni membri dello staff avversario. La scena si è consumata nel finale di gara, quando la tensione tra le due squadre era già alle stelle. Conte ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato, mentre i tifosi assistevano in silenzio. La vittoria del Napoli, però, è andata avanti senza ulteriori conseguenze.

Antonio Conte è stato protagonista di un momento di forte tensione durante l'ultima gara di campionato del Napoli, vinta contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Le telecamere di DAZN hanno svelato un retroscena acceso, che racconta tutta la rabbia dell'allenatore azzurro nei confronti di Eljif Elmas e Gutierrez per un errore evitabile nei minuti finali del match. La partita, già complessa di suo, si era ulteriormente complicata nel finale. Il Napoli, in vantaggio, ha sofferto la pressione della Fiorentina, anche a causa del grave infortunio di Giovanni Di Lorenzo, costretto a uscire in lacrime per un infortunio poi rivelatosi meno grave del previsto.

