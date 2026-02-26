La Fiorentina si presenta con diverse preoccupazioni in vista della prossima sfida, dopo un match che ha visto la squadra uscire sconfitta ai supplementari. Solomon ha subito un infortunio che potrebbe impedirgli di scendere in campo contro l'Udinese, mentre anche Gosens e Lezzerini sono stati sottoposti a controlli medici. La squadra si prepara ora a recuperare le energie e affrontare le prossime gare.

FIRENZE – Esce malridotta, la Fiorentina, dal play off di ritorno contro lo Jagiellonia. Perso 2-4 dopo i supplementari dopo la vittoria 0-3 in Polonia. Gosens: ha riportato un trauma maxillo facciale. Lezzerini ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia destra. Ma chi preoccupa di più è sicuramente Solomon, che ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia destra. L’infortunio richiederà ulteriori valutazioni per stabilire i tempi di recupero. Sembra però difficile che possa recuperare per la trasferta di lunedì a Udine. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: infortunio a Solomon che rischia di saltare Udine. Referti anche per Gosens e Lezzerini

Napoli-Fiorentina, le pagelle viola. Solomon lascia il segno. Pongracic e Gosens in difficoltàFirenze, 1 febbraio 2026 – De Gea 6 - Vergara lo prende in contropiede e lo sorprende sulla sua sinistra.

Allarme Neres, quante partite rischia di saltare: l’infortunio fa tremareLa mattinata dell’Olimpico ha regalato una brillante vittoria per il Napoli contro la Lazio.

Temi più discussi: De Gea salta Jagiellonia-Fiorentina per infortunio, out anche Solomon: il motivo e le condizioni dei due; Fiorentina, da Gudmundsson a Rugani, Solomon e De Gea: cosa filtra sul rientro con il Pisa; Fiorentina senza De Gea e Solomon contro Jagiellonia; Fiorentina-Pisa, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina: infortunio muscolare per SolomonBrutte notizie in arrivo in casa Fiorentina durante la sfida contro lo Jagiellonia in Conference a causa dell'infortunio di Manor Solomon. L'esterno viola è stato costretto ad alzare bandiera bianca p ... fantacalcio.it

FLASH | Fiorentina-Jagiellonia, che tegola per Vanoli: si ferma SolomonInfortunio Solomon - Brutte notizie in casa Fiorentina nel corso della gara di Conference League contro i polacchi dello ... fantamaster.it

Infortunio per Solomon della Fiorentina Le condizioni e quanto può stare fuori facebook

ACF #Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert #Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. Gli esa x.com