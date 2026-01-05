Allarme Neres quante partite rischia di saltare | l’infortunio fa tremare

Durante la partita tra Napoli e Lazio, l’infortunio di David Neres ha suscitato preoccupazione. L’attaccante brasiliano ha dovuto lasciare il campo anzitempo, generando incertezza sulle sue condizioni e sui possibili tempi di recupero. La situazione richiede attenzione, poiché il suo eventuale stop potrebbe influire sulle prossime partite del Napoli. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla prognosi e le implicazioni per la squadra.

La mattinata dell’Olimpico ha regalato una brillante vittoria per il Napoli contro la Lazio. Le notizie non sono però tutte positive perché c’è grande preoccupazione per lo stop di David Neres, uscito anzitempo nel match di ieri. Le prime impressioni parlavano di un trauma distorsivo alla caviglia che, seccondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, gli costringerà a saltare almeno la gara contro il Verona. Quante partite rischia di saltare Neres. L’infortunio di Neres rischia di essere una vera tegola in casa Napoli. A chiarire la portata effettiva dello stop, saranno solo gli esami a cui si sottoporrà oggi il calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Allarme Neres, quante partite rischia di saltare: l’infortunio fa tremare Leggi anche: Infortunio Pulisic con gli USA, Milan in ansia: le condizioni e quante partite rischia di saltare Leggi anche: Napoli, infortunio Neres: l'azzurro rischia di saltare la trasferta Lecce La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Allarme Neres, quante partite rischia di saltare: l’infortunio fa tremare. Quando torna David Neres? Il brasiliano ko contro la Lazio - David Neres ha dovuto lasciare il campo nella sfida dell'Olimpico, facendo scattare l’allarme tra le fila dei ... tag24.it

Le metamorfosi di Conte: il Napoli è una macchina ma è allarme per Neres x.com

Allarme Neres: rientro in stampelle e Inter a rischio L’uscita anticipata di David Neres contro la Lazio accende un campanello d’allarme in casa Napoli. L’esterno brasiliano ha rimediato una distorsione alla caviglia, un infortunio tutt’altro che banale per dinami - facebook.com facebook

