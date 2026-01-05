Allarme Neres quante partite rischia di saltare | l’infortunio fa tremare

Durante la partita tra Napoli e Lazio, l’infortunio di David Neres ha suscitato preoccupazione. L’attaccante brasiliano ha dovuto lasciare il campo anzitempo, generando incertezza sulle sue condizioni e sui possibili tempi di recupero. La situazione richiede attenzione, poiché il suo eventuale stop potrebbe influire sulle prossime partite del Napoli. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla prognosi e le implicazioni per la squadra.

La mattinata dell’Olimpico ha regalato una brillante vittoria per il Napoli contro la Lazio. Le notizie non sono però tutte positive perché c’è grande preoccupazione per lo stop di David Neres, uscito anzitempo nel match di ieri. Le prime impressioni parlavano di un trauma distorsivo alla caviglia che, seccondo l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, gli costringerà a saltare almeno la gara contro il Verona. Quante partite rischia di saltare Neres. L’infortunio di Neres rischia di essere una vera tegola in casa Napoli. A chiarire la portata effettiva dello stop, saranno solo gli esami a cui si sottoporrà oggi il calciatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

