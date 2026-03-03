Il Comune di Napoli ha inviato i documenti necessari per il restyling dello stadio Maradona, in vista della candidatura della città a Euro 2032. La procedura riguarda le pratiche ufficiali richieste per aggiornare l’impianto, che dovrà rispettare i requisiti previsti per l’evento internazionale. La fase amministrativa si è conclusa con l’invio della documentazione richiesta.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Comune di Napoli compie un passo formale verso Euro 2032. L’amministrazione ha infatti inviato, nei tempi previsti, tutta la documentazione richiesta relativa al progetto di restyling e ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona, nell’ambito della candidatura della città e dell’impianto di Fuorigrotta alla rassegna continentale. La trasmissione degli atti è avvenuta come richiesto nell’ultimo incontro con i delegati di Figc e Uefa. Si tratta di una fase cruciale per l’iter che potrebbe portare Napoli a essere inserita tra le sedi ufficiali del torneo europeo del 2032. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli candidata a Euro 2032: inviati i documenti per il restyling del Maradona

Leggi anche: Napoli candidata a Euro 2032, il Comune invia la documentazione per il restyling dello stadio Maradona

Leggi anche: Euro 2032 a Napoli: candidatura ufficiale e restyling del Maradona

Tutto quello che riguarda Napoli candidata

Temi più discussi: Euro 2032, Napoli a rischio beffa: sopralluogo Uefa a Salerno, decisione FIGC entro ottobre; Napoli rischia di uscire da Euro 2032; Euro 2032, l’Uefa fa il punto ma non c’è ancora il Maradona. Il Comune di Napoli: Noi siamo pronti; Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32.

Euro 2032, Napoli fuori? Fucito: «Comunicazione irrituale». Manfredi: «Oggi inviamo il progetto del Maradona»La partita, dunque, resta aperta. Napoli formalizza la propria candidatura e punta sul progetto di riqualificazione del Maradona, mentre resta da capire se la documentazione inviata sarà sufficiente ... napolipiu.com

Euro2032, non è ancora finita per Napoli: cosa accadrà lunedìNapoli assente nella lista delle città candidate per Euro 2032 diffusa dalla Figc, ma la situazione è in divenire. Lunedì possibili novità ... tuttonapoli.net