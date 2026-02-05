Euro 2032 a Napoli | candidatura ufficiale e restyling del Maradona

Questa mattina il Comune di Napoli ha confermato ufficialmente la candidatura della città per ospitare Euro 2032. Contestualmente, sono iniziati i lavori di restyling dello stadio Maradona, che dovrà essere modernizzato per accogliere le partite del torneo. La candidatura rappresenta un passo importante per la città, che punta a portare grandi eventi internazionali e a rilanciare il settore dello sport e del turismo. Nei prossimi mesi, le autorità lavoreranno per completare i preparativi e convincere gli organizzatori europei.

Un passo decisivo verso Euro 2032. Venerdì la delegazione della UEFA sarà in visita a Napoli per ricevere ufficialmente la candidatura della città a ospitare alcune gare della rassegna continentale allo Stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da RaiNews, il progetto ha già compiuto importanti passi avanti rispetto al masterplan presentato lo scorso ottobre: "Rispetto al masterplan dello scorso ottobre sono stati approntati degli avanzamenti progettuali in merito alla conformazione di curve e distinti. La forma resterà ovale ma sarà meno arrotondata, per permettere, insieme alla rifunzionalizzazione del terzo anello, di incrementare sino a 70mila posti la capienza dello stadio.

