Euro 2032 | il Comune di Napoli invia la documentazione per il ‘Maradona’

Il Comune di Napoli ha inviato la documentazione richiesta per la candidatura dello stadio Maradona in vista di Euro 2032. La consegna è avvenuta dopo l’ultimo incontro con le autorità competenti, che avevano richiesto i documenti necessari per la valutazione. La procedura segue i passaggi ufficiali previsti per la partecipazione all’evento europeo. La documentazione è stata trasmessa alle autorità incaricate della selezione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Napoli, come richiesto nell'ultimo incontro con i delegati Figc e Uefa, ha inviato nei tempi previsti – riferisce una nota dell'Amministrazione comunale – tutta la documentazione richiesta in questa fase relativa al progetto di restyling e ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona al fine di presentare ufficialmente la candidatura della città di Napoli e dello stadio di Fuorigrotta agli Europei di Calcio 2032.