Euro 2032 | il Comune di Napoli invia la documentazione per il ‘Maradona’

Da anteprima24.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha inviato la documentazione richiesta per la candidatura dello stadio Maradona in vista di Euro 2032. La consegna è avvenuta dopo l’ultimo incontro con le autorità competenti, che avevano richiesto i documenti necessari per la valutazione. La procedura segue i passaggi ufficiali previsti per la partecipazione all’evento europeo. La documentazione è stata trasmessa alle autorità incaricate della selezione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Napoli, come richiesto nell’ultimo incontro con i delegati Figc e Uefa, ha inviato nei tempi previsti – riferisce una nota dell’Amministrazione comunale – tutta la documentazione richiesta in questa fase relativa al progetto di restyling e ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona al fine di presentare ufficialmente la candidatura della città di Napoli e dello stadio di Fuorigrotta agli Europei di Calcio 2032.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

euro 2032 il comune di napoli invia la documentazione per il 8216maradona8217
© Anteprima24.it - Euro 2032: il Comune di Napoli invia la documentazione per il ‘Maradona’

Riqualificazione stadio Maradona, il comune di Napoli invia documentazione a FigcTempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio...

Leggi anche: Euro 2032, il Comune: “Napoli non è stata esclusa, la Uefa ci ha chiesto la documentazione per il 2 marzo”

Nuovo stadio Arechi: il comune di Salerno invia dossier alla FIGC per Euro 2032

Video Nuovo stadio Arechi: il comune di Salerno invia dossier alla FIGC per Euro 2032

Tutti gli aggiornamenti su Comune di Napoli

Temi più discussi: Euro 2032, l’Uefa fa il punto ma non c’è ancora il Maradona. Il Comune di Napoli: Noi siamo pronti; Napoli rischia di uscire da Euro 2032; Stadio Maradona, la Figc avverte: accordo entro 5 mesi o Napoli via da Euro32; Stadio Maradona, arriva un'importante notizia sul futuro dell'impianto di Fuorigrotta.

Napoli in corsa per Euro2032? Dal Comune: Documentazione inviata in tempo!A Stile TV nel corso della trasmissione Salite sulla giostra è intervenuto Fulvio Fucito, consigliere comunale: Napoli fuori da Euro 2032? La comunicazione ... tuttonapoli.net

comune di napoli euro 2032 il comuneEuro 2032, Napoli fuori? Fucito: «Comunicazione irrituale». Manfredi: «Oggi inviamo il progetto del Maradona»La partita, dunque, resta aperta. Napoli formalizza la propria candidatura e punta sul progetto di riqualificazione del Maradona, mentre resta da capire se la documentazione inviata sarà sufficiente ... napolipiu.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.