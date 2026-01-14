Musica ad alto volume di notte in Piazza I residenti protestano
Nella zona di Piazza del Campo, tra lunedì e ieri, alcuni residenti hanno espresso il loro disappunto riguardo alla musica ad alto volume proveniente da un locale della Conchiglia. La prolungata attività musicale fino a tarda notte ha causato disagio a coloro che desideravano riposare. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze di svago e rispetto del quieto vivere nel centro storico.
Notte agitata per i residenti nella zona attorno a Piazza del Campo quella tra lunedì e ieri. La musica ad alto volume di uno dei locali della Conchiglia, andata avanti fino a notte fonda, avrebbe mandato su tutte le furie chi tentava di dormire. Numerose le proteste e le conseguenti telefonate alla polizia municipale per chiedere controlli e rispetto delle regole. Alcuni residenti, poco prima dell’una di notte, sarebbero addirittura scesi in Piazza in pigiama per capire da dove provenissero le note musicali, che si espandevano nell’aria a tutto volume. "Era un frastuono incredibile – racconta la proprietaria di un’abitazione nel Casato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
