Nella zona di Piazza del Campo, tra lunedì e ieri, alcuni residenti hanno espresso il loro disappunto riguardo alla musica ad alto volume proveniente da un locale della Conchiglia. La prolungata attività musicale fino a tarda notte ha causato disagio a coloro che desideravano riposare. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze di svago e rispetto del quieto vivere nel centro storico.

Notte agitata per i residenti nella zona attorno a Piazza del Campo quella tra lunedì e ieri. La musica ad alto volume di uno dei locali della Conchiglia, andata avanti fino a notte fonda, avrebbe mandato su tutte le furie chi tentava di dormire. Numerose le proteste e le conseguenti telefonate alla polizia municipale per chiedere controlli e rispetto delle regole. Alcuni residenti, poco prima dell’una di notte, sarebbero addirittura scesi in Piazza in pigiama per capire da dove provenissero le note musicali, che si espandevano nell’aria a tutto volume. "Era un frastuono incredibile – racconta la proprietaria di un’abitazione nel Casato –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica ad alto volume di notte in Piazza. I residenti protestano

Leggi anche: Musica ad alto volume in orario notturno: nei guai un locale del centro storico

Leggi anche: Musica ad alto volume e troppe liti, la questura chiude un locale sulla Casilina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Musica ad alto volume di notte in Piazza. I residenti protestano; Musica live al 752 Pub tra rock italiano e hard rock internazionale; Anziano fracassone a Scicli, tutto come prima; Erice, notti insonni in viale della Provincia, residenti esasperati dagli schiamazzi.

Musica ad alto volume di notte in piazza. I residenti protestano - La musica ad alto volume di uno dei locali della Conchiglia, andata avanti fino a notte fonda, avrebbe man ... msn.com