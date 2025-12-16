Rock 2.0 | la musica ribelle rivive nel cuore della Generazione Z

La musica rock, spesso associata a un'era passata di ribellione e autenticità, sta vivendo una nuova stagione grazie all'influenza della tecnologia e dei suoni moderni. Tra beat elettronici e produzioni digitali, Generazione Z e Millennials riscoprono il genere, rinnovandolo e adattandolo alle tendenze contemporanee. Un ritorno che dimostra come la musica possa evolversi senza perdere il suo spirito originario.

Life&People.it Tra beat elettronici e ritmi costruiti al computer tipici dell’era moderna, la musica rock sembra essere tornata sotto le luci della ribalta trovando un pubblico inatteso: i Millennials e la Generazione Z. Giovani nati tra la fine degli Anni ’90 e i primi Anni 2010, cresciuti con piattaforme streaming, social network e videogiochi, hanno riscoperto il fascino delle chitarre e della batteria incalzante. Il rock attuale viene reinterpretato in chiave contemporanea, dialogando con le inquietudini, le passioni e le contraddizioni di una generazione iperconnessa e profondamente sensibile. Lifeandpeople.it

Eugenio Finardi - Musica ribelle

Eugenio Finardi - Musica ribelle

