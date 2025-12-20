Musica italiana in lutto perdita enorme | annuncio arrivato ora
Un protagonista silenzioso della musica italiana se n’è andato, lasciando un segno profondo in intere generazioni di artisti e addetti ai lavori. La sua era una presenza discreta ma decisiva, capace di incidere sul suono e sull’identità di progetti che hanno attraversato decenni di storia musicale. Il suo percorso racconta un modo di fare musica lontano dai riflettori, fatto di competenza, visione e passione. In queste ore il ricordo si intreccia al dolore di chi ha condiviso con lui palchi, studi di registrazione e percorsi creativi, riconoscendone il valore umano oltre che professionale. Pasquale Minieri si è spento all’età di 76 anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
