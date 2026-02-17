Cinema in lutto perdita enorme | Come lui nessuno

Frederick Wiseman, celebre documentarista e regista, è morto a 96 anni a causa di complicazioni legate all’età. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il cinema, perché nessuno ha saputo catturare come lui le dinamiche delle istituzioni sociali. Wiseman ha passato quasi sessant’anni a realizzare film che svelano il funzionamento di scuole, ospedali e altre strutture pubbliche, portando alla luce aspetti nascosti e spesso trascurati.

Il mondo del cinema perde oggi uno dei suoi sguardi più lucidi e radicali. Si è spento all'età di 96 anni Frederick Wiseman, leggendario documentarista, regista e produttore che ha dedicato quasi sessant'anni di carriera all'indagine delle istituzioni umane. L'annuncio è arrivato direttamente dalla sua storica società di produzione, la Zipporah Films, e dalla famiglia. Il comunicato ne celebra l'eredità immensa, sottolineando come abbia creato "un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica di ampio respiro delle istituzioni sociali contemporanee e dell'esperienza umana quotidiana", muovendosi principalmente tra gli scenari degli Stati Uniti e della Francia.