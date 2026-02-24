Musica jazz dal 2 marzo al via le jam sessions all' Irish Pub a cura del Conservatorio

Il Conservatorio Nicolini organizza le “Jam Sessions 2026” dall’2 marzo al 27 aprile all’Irish Pub. La causa è il progetto didattico volto a promuovere la musica jazz tra giovani musicisti. Ogni settimana, i partecipanti si esibiscono improvvisando in un ambiente informale e coinvolgente. La collaborazione con il Piacenza Jazz Club permette di coinvolgere appassionati e studenti locali, creando un’occasione di confronto diretto con i musicisti professionisti. Le serate sono aperte a tutti gli amanti del jazz.

Sette gli appuntamenti in calendario nel progetto didattico realizzato in collaborazione con il Piacenza Jazz Club nell'ambito del Piacenza Jazz Fest «L'iniziativa – scrive l'ente - rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività del Dipartimento Jazz del Conservatorio diretto da Massimiliano Rolff: un percorso che unisce formazione e palcoscenico, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con l'esperienza concreta della performance dal vivo e con il linguaggio, sempre attuale e dinamico, dell'improvvisazione». Le jam sessions si svolgeranno presso l'Irish Pub di via San Siro e vedranno protagonisti i gruppi di musica d'insieme del Dipartimento di Jazz, composti da cinque o sei elementi.