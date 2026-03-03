Venerdì 6 alle 18, l’Accademia dei Rozzi nella Sala degli Specchi ospita lo spettacolo intitolato

Si chiama "La luna vista dalla terra – Canzoni di uomini che parlano di donne", lo spettacolo che l’Accademia dei Rozzi (Sala degli Specchi) ospita venerdì 6 alle 18 (ingresso libero). Un viaggio attraverso canzoni scritte da autori al maschile dedicate a particolari figure al femminile. Un viaggio nella canzone d’autore scritto da Massimo Biliorsi con la presenza scenica e musicale di Simona Bruni (voce e flauto), Roberto Bartali (tastiere) e Giovanni Finetti (percussioni). Da Lucio Dalla a Fabrizio De André, da Lucio Battisti a Francesco De Gregori, passando per Renato Zero a Sergio Endrigo, anche con pagine meno conosciute ma certo non meno evocative di autori come Edoardo De Angelis e Piero Ciampi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica d’autore: "La luna vista dalla terra"

'Dalla terra alla luna' al LudumC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Dalla Terra...

'Fattoria sociale', contributo a sostegno del progetto della fondazione 'Dalla Terra alla Luna'Un contributo straordinario per la ‘Fattoria sociale’: inclusione e futuro per ragazzi con disturbo dello spettro autistico.

Cosa succede se la Luna si allontana dalla Terra

Aggiornamenti e notizie su Musica d’autore: "La luna vista dalla...

Temi più discussi: Lirica e testi pop con musica d'autore la seconda vita di Ilaria Gusella; Avincola riscopre il mondo poetico di Enzo Carella, voce laterale della canzone d’autore; Rinnovo Diritti d'autore (SIAE) per Musica d’Ambiente, proroga scadenza pagamenti fino al 10 marzo; Picciano e il viaggio nella musica d’autore.

Musica d’autore e lettura espressiva, nuovi appuntamenti al Teatro della Corte di CastellanzaSabato 7 marzo il concerto di Marilena Anzini con l’ensemble vocale Ciwicè. Sabato 14 marzo spazio alle letture del laboratorio Ironicamente ... varesenews.it

La musica d’autore di Alessandro Pellegrini al Belvedere del parcoMusica d’autore nell’affascinante belvedere del Parco di Sirolo. E’ qui che stasera (ore 21.30, ingresso gratuito ci sarà il concerto ‘Cinque di cuori’, ossia l’esibizione del cantautore anconetano ... ilrestodelcarlino.it

Già è la seconda musica di Oscar #Ulisse x.com

Al via IN_AUDITA MUSICA: festival dedicato alla creatività femminile tra arte e musica - facebook.com facebook