' Dalla terra alla luna' al Ludum
Dalla Terra alla Luna al Ludum Science Center offre un percorso educativo che unisce scienza e scoperta. Attraverso esposizioni e attività pratiche, i visitatori possono approfondire i temi dell’astronomia, delle missioni spaziali e delle tecnologie utilizzate. Un’occasione per conoscere meglio il nostro satellite naturale e le sfide dell’esplorazione spaziale, in un ambiente pensato per stimolare curiosità e apprendimento.
Dalla Terra alla Luna. Un’esperienza cosmologica al LUDUM Science Center. Un viaggio che intreccia il sogno e il calcolo, la meraviglia e il metodo. Un viaggio lungo le rotte invisibili che l’umanità ha imparato a percorrere quando ha deciso di alzare lo sguardo e farsi domande serie sul cielo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Ispace, dalla Terra alla Luna con i satelliti di Telespazio
Leggi anche: Novilunio record: il 20 novembre la Luna Nuova sarà la più lontana dalla Terra fino al 2043
Sereno con lievi velature - Sabato 16 e Domenica 17 novembre, venite a scoprire il cielo come non l’avete mai visto! cataniatoday.it
Esperimenti, misteri, creazioni: si va "Dalla Terra alla Luna" al Ludum di Catania - 30, il cielo si trasforma in uno spettacolo mozzafiato, con un0avventura epica che ripercorre i momenti più ... balarm.it
Esperienza cosmologica per ragazzi: si va "Dalla Terra alla Luna" al Ludum di Catania - 30 Da 6 a 10 euro, gratis (under 3) Info e prenotazioni (obbligatorie) ai numeri 348 5205905 o 095 382529 ... balarm.it
Un tempo il giorno sulla Terra durava 19 ore; la Luna ha rallentato la rotazione terrestre, favorendo lo sviluppo della vita. https://tech.everyeye.it/notizie/miliardo-anni-terra-durato-19-ore-850062.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox= - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.