' Dalla terra alla luna' al Ludum

Dalla Terra alla Luna al Ludum Science Center offre un percorso educativo che unisce scienza e scoperta. Attraverso esposizioni e attività pratiche, i visitatori possono approfondire i temi dell’astronomia, delle missioni spaziali e delle tecnologie utilizzate. Un’occasione per conoscere meglio il nostro satellite naturale e le sfide dell’esplorazione spaziale, in un ambiente pensato per stimolare curiosità e apprendimento.

