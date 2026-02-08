Pino Daniele riscoperto | libro inedito e concerto al Museo del Rock riaccendono l’interesse sul cantautore

Ieri sera, al Museo del Rock di Catanzaro, l’atmosfera è stata carica di emozione. La serata ha visto il ritorno di Pino Daniele al centro dell’attenzione, con la presentazione di un libro inedito dedicato a lui e un concerto che ha ripercorso le sue influenze e la sua musica. Molti appassionati sono arrivati in città, desiderosi di riscoprire il cantautore e di ascoltare le sue canzoni dal vivo. La sala era piena e l’interesse per Daniele non si è affatto spento

Il Museo del Rock di Catanzaro ha vissuto una serata di grande affluenza ieri, 8 febbraio 2026, per un evento intitolato “Non solo blues”, che ha combinato la presentazione di un nuovo libro dedicato a Pino Daniele con un concerto che ha ripercorso le tappe della musica blues e cantautorale italiana e internazionale. L’iniziativa, promossa da Piergiorgio Caruso, patron del Museo, ha visto le sale dello spazio espositivo gremite, estendendosi anche ai corridoi, testimoniando un rinnovato interesse del pubblico per gli eventi culturali e musicali che il Museo del Rock è capace di attrarre. La serata ha avuto un doppio: l’omaggio alla figura di Pino Daniele attraverso il libro “Pino Daniele, la storia mai raccontata” di Franco Schipani, e un concerto che ha visto protagonisti i chitarristi Lino Rufo e Marco Mancuso.🔗 Leggi su Ameve.eu

