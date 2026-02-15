Da bene confiscato a housing sociale | 2,2 milioni per rigenerare l’immobile tolto alla camorra

Un edificio confiscato alla camorra a Vico prende una nuova vita grazie a un investimento di 2,2 milioni di euro. La somma serve a trasformare l’immobile in un complesso di case popolari, offrendo nuove opportunità ai residenti. Questo intervento mira a recuperare un simbolo del crimine e a promuovere l’inclusione sociale nel quartiere.

Approvata la perizia di variante: sicurezza, nuovi allacci e spazi polifunzionali. Consegna prevista entro il 20 settembre 2026 Un simbolo del potere criminale si prepara a diventare presidio di legalità e inclusione sociale. In via Vecchia di Vico prende forma un intervento di rigenerazione urbana che trasforma un immobile confiscato alla criminalità organizzata in un complesso di edilizia residenziale pubblica ad alta efficienza energetica. L’ultimo passaggio amministrativo è arrivato con la determinazione n. 35 del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, che ha approvato una perizia di variante finalizzata all’ottimizzazione dell’opera.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Spello, l’Umbria avvia iniziative contro le mafie, tra cui il recupero di un bene confiscato alla camorra e l’implementazione di un algoritmo predittivo per prevenire infiltrazioni criminali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.