Reggia di Caserta | interrogazione Pd ' nomine Giuli irresponsabili politicizzazione Cda'

La Reggia di Caserta torna al centro delle polemiche dopo le accuse di un'interrogazione del Pd. I parlamentari contestano le nomine fatte dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, definendole irresponsabili e troppo politicizzate. La questione riguarda il Consiglio di Amministrazione, che secondo gli oppositori dovrebbe essere indipendente, ma sembra invece essere stato influenzato da logiche di parte. La discussione si accende in Parlamento, mentre il governo difende le scelte fatte.

Roma, 5 feb (Adnkronos) - "Quanto accaduto alla Reggia di Caserta è estremamente grave e rappresenta l'ennesima conferma di una strategia che il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sta portando avanti su tutto il territorio nazionale: la politicizzazione di istituzioni che dovrebbero, per loro natura e per legge, rimanere fuori da ogni logica di parte”. Lo dicono i deputati del Pd Piero De Luca e Stefano Graziano. "I musei e gli istituti culturali dello Stato non sono proprietà dei partiti politici né strumenti di propaganda. Sono luoghi che devono operare esclusivamente nell'interesse pubblico, con l'obiettivo della tutela, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale, agendo con piena autonomia e con la massima neutralità di giudizio -proseguono-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Ministro della Cultura ha firmato il decreto di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Reggia di Caserta.

Reggia di Caserta, nominato il nuovo CdA: ecco chi sono i 4 componentiIl Consiglio sarà presieduto dal direttore pro tempore della Reggia di Caserta e comprende quattro membri designati secondo le normative vigenti: Marianna Pignata, nominata dal Ministro della Cultura ... casertanews.it

