L’opposizione batte un colpo sulle pensioni | con la mozione di Pd M5S e Avs torna una vera competizione politica sulla previdenza

L’opposizione torna a chiedere con forza di cambiare le regole sulle pensioni. Alla Camera, i rappresentanti di Pd, M5S e Avs hanno presentato una mozione che mette nuovamente sul tavolo il tema della previdenza, accusando il governo di aver tradito le promesse fatte in campagna elettorale. La proposta unitaria punta a superare la legge Fornero con “Quota 41”, ridurre le pensioni minime e garantire nuove misure per i giovani e le donne. La battaglia politica sulla previdenza si riaccende, aprendo uno spiraglio

L' opposizione ha (finalmente) battuto un colpo sulle pensioni. La mozione unitaria presentata alla Camera da Avs-Pd-M5S non ha solo puntato i riflettori sull'ennesimo tradimento delle promesse elettorali da parte del governo di Giorgia Meloni ( flessibilità in uscita, superamento della legge Fornero con "Quota 41", innalzamento pensioni minimesociali, pensione di vecchiaia per le donne a 63 anni e 20 di contributi, pensione di garanzia per i giovani a minimo 1000 euromese), ma ha anche formulato una serie di proposte innovative. Tra le misure più significative, il blocco strutturale dell'età pensionabile, l'introduzione di canali di uscita anticipata specie per lavoratricilavoratori più svantaggiati sulla scorta di misure quali APE sociale e Opzione Donna, abolita con la legge di Bilancio 2026, maggiori tutele per i lavoratori impiegati in mansioni usuranti, istituzione di una " pensione di garanzia " – un importo pensionistico minimo legato agli anni di contribuzione (effettiva e figurativa) e all'età di quiescenza – per le generazioni soggette al metodo contributivo, nonché di una "pensione pubblica di garanzia universale " che assicuri a tutti una tutela contro la povertà nella vecchiaia.

