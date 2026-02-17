Regione quasi 40mila euro per il carnevale di Gambettola Lucchi Pd | Si valorizzare la tradizione

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato quasi 40.000 euro a Gambettola per il carnevale, perché vuole mantenere viva una tradizione che coinvolge tutta la comunità. Lucchi del Pd sottolinea che questa somma aiuta a preservare le maschere e le sfilate che si ripetono da anni nel paese. La cifra rappresenta un contributo importante per le iniziative che attirano visitatori da tutta la regione. La Regione ha deciso di confermare anche per il 2026 il suo sostegno ai carnevali storici, dimostrando attenzione alle feste popolari.

"Con 250 mila euro complessivi a livello regionale, sosteniamo manifestazioni che tengono vive le tradizioni, rafforzano le comunità e promuovono il territorio" La Regione Emilia-Romagna rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a sostegno dei carnevali storici. La dotazione complessiva ammonta a 250.000 euro, 50 mila euro in più dell'anno precedente, assegnati a undici manifestazioni su tutto il territorio regionale, riconoscendo il valore culturale, sociale e turistico di queste tradizioni. Tra i progetti finanziati figurano anche due realtà della provincia di Forlì-Cesena, con un contributo complessivo di 58.