Pari opportunità ed educazione affettiva nelle scuole | dalla Regione 2 milioni di euro per 346 progetti

La Regione ha approvato 346 progetti scolastici con un investimento di circa 2 milioni di euro, mirati a promuovere la cultura delle pari opportunità e dell’educazione affettiva. Questi interventi puntano a favorire un percorso di sensibilizzazione e di sviluppo delle competenze emotive tra gli studenti, contribuendo a un ambiente scolastico più inclusivo e consapevole.

Con un investimento di circa 2.000.000 di euro ieri sono stati approvati 346 progetti presentati alla Regione dalle scuole per azioni di "valorizzazione e diffusione della cultura delle pari opportunità, dell'educazione affettiva e della gestione delle emozioni". "Un primo passo verso interventi strutturali di prevenzione di fenomeni che incidono negativamente sulle relazioni pari e equilibrate tra i generi" dichiarano gli assessori Pecoraro e Morniroli. "La prevenzione è lo strumento principale per la trasformazione culturale necessaria per sradicare il fenomeno della violenza maschile sulle donne.

