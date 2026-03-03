I Denver Nuggets hanno vinto una partita combattuta contro gli Utah Jazz a Salt Lake City. La sfida tra le due squadre si è protratta fino all’ultimo possesso, con Murray protagonista che ha guidato i suoi alla vittoria. La gara è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da un grande equilibrio tra le forze in campo.

Nel confronto tra due squadre pronte a giocarsi il passo in classifica, Denver Nuggets e Utah Jazz hanno fornito una partita intensa fino all’ultimo possesso. Jamal Murray ha segnato 45 punti, guidando i Nuggets a una vittoria di misura 128-125 contro Utah, con i liberi del sorpasso a 31,8 secondi dal termine. Nikola Jokic ha chiuso con 22 punti e 12 rimbalzi, completando una prestazione decisiva al fianco del compagno di reparto. Per gli ospiti, Keyonte George è salito a 36 punti, mentre Jokic ha chiuso la gara con una gestione determinante della chiusura. La partita ha preso una piega decisiva nel terzo periodo, quando Denver ha trovato un’accelerazione significativa nonostante il back-to-back e la panchina imballata da turnazioni affaticate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Murray trascina Denver alla vittoria in una partita rovente a Salt Lake City

Bey trascina New Orleans alla vittoria a Salt Lake CityUna sfida inaugurale in una serie di due incontri tra due squadre vicine di classifica ha visto New Orleans imporsi su Utah con un punteggio netto,...

NBA, i risultati della notte (3 marzo): Murray show a Salt Lake City, Boston domina MilwaukeeSi sono disputati quattro match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono stati soprattutto Jamal Murray, autore di 45 punti nel successo dei...

Una selezione di notizie su Salt Lake City

Argomenti discussi: Boston rovina il ritorno di Giannis. Murray trascina i Nuggets; NBA i risultati della notte 3 marzo | Murray show a Salt Lake City Boston domina Milwaukee.