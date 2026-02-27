Bey ha guidato la sua squadra alla vittoria in trasferta contro Utah, contribuendo in modo decisivo con una prestazione significativa. La partita, valida per una serie di incontri tra squadre vicine di classifica, si è conclusa con un risultato favorevole per gli ospiti, segnando un passo importante nel cammino stagionale di entrambe le formazioni.

Una sfida inaugurale in una serie di due incontri tra due squadre vicine di classifica ha visto New Orleans imporsi su Utah con un punteggio netto, aprendo un momento cruciale del calendario. I Pelicans hanno approfittato di una prestazione solida in attacco per consolidare una piccola ma significativa striscia positiva, mentre i Jazz hanno affrontato assenze pesanti e una situazione di valutazione della stagione. Il referto finale, 129-118, racconta di una partita controllata dai Pelicans fin dai primi quarti. Saddiq Bey è risultato decisivo, chiudendo con 42 punti realizzati con una precisione superiore al consueto: 1420 dal campo, 59 da tre e 99 ai liberi.

© Mondosport24.com - Bey trascina New Orleans alla vittoria a Salt Lake City

