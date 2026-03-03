Nella notte si sono giocati quattro incontri di NBA, con il protagonista Jamal Murray che ha segnato 45 punti nella vittoria dei Denver Nuggets contro gli Utah Jazz a Salt Lake City. I Boston Celtics hanno invece affrontato e battuto i Milwaukee Bucks in trasferta, dimostrandosi molto efficaci durante la partita. Questi sono i risultati principali della serata.

Si sono disputati quattro match dell’NBA questa notte e a prendersi la scena sono stati soprattutto Jamal Murray, autore di 45 punti nel successo dei Denver Nuggets sul campo degli Utah Jazz, e i Boston Celtics, travolgenti a Milwaukee contro i Milwaukee Bucks. Colpi esterni pesanti dunque, con Denver che la spunta 128-125 nel finale e Boston che domina 108-81, confermandosi tra le squadre più in forma della lega. Gli Houston Rockets superano 123-118 i Washington Wizards al termine di una gara intensa, segnata dall’espulsione di Trae Young, cacciato nel terzo quarto per aver lasciato la panchina durante un parapiglia. Protagonista assoluto Alperen Sengun con 32 punti e 13 rimbalzi, ben supportato dai 30 di Kevin Durant, perfetto dalla lunetta (1111). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 marzo): Murray show a Salt Lake City, Boston domina Milwaukee

