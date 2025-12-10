Rinasce lo slargo di via Santa Caterina da Siena | quando ci sarà l' inaugurazione

Giovedì 11 dicembre alle ore 10:00 si terrà l'inaugurazione dello slargo di via Santa Caterina da Siena, recentemente rinnovato. L'evento segna il completamento dei lavori di riqualificazione di quest'area nel quartiere di Chiaia, offrendo un nuovo spazio pubblico per residenti e visitatori.

Giovedì, 11 dicembre, alle ore 10:00, si terrà l'inaugurazione del rinnovato slargo di via Santa Caterina da Siena 15 a Chiaia. La Presidente della Municipalità 1, Giovanna Mazzone, invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento perché rappresenta non solo la restituzione di uno.

