Rinasce lo slargo di via Santa Caterina da Siena | quando ci sarà l' inaugurazione
Giovedì 11 dicembre alle ore 10:00 si terrà l'inaugurazione dello slargo di via Santa Caterina da Siena, recentemente rinnovato. L'evento segna il completamento dei lavori di riqualificazione di quest'area nel quartiere di Chiaia, offrendo un nuovo spazio pubblico per residenti e visitatori.
Giovedì, 11 dicembre, alle ore 10:00, si terrà l'inaugurazione del rinnovato slargo di via Santa Caterina da Siena 15 a Chiaia.La Presidente della Municipalità 1, Giovanna Mazzone, 'invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento perché rappresenta non solo la restituzione di uno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina
Rigenerazione dal basso a Napoli: ai Quartieri Spagnoli rinasce lo slargo di via Santa Caterina. - facebook.com Vai su Facebook
L'INIZIATIVA - Restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli, rinasce lo slargo di via Santa Caterina ift.tt/P76cVZr Vai su X
Napoli, restyling dal basso ai Quartieri Spagnoli: rinasce lo slargo di via Santa Caterina - Giovedì 11 dicembre alle ore 10 sarà inaugurato il rinnovato slargo di Via Santa Caterina da Siena 15 a Chiaia. Lo riporta msn.com
