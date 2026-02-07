Prova discesa donne Goggia | C' è qualcosa da sistemare Brignone ci sarà | Buone sensazioni

Nella seconda prova cronometrata della discesa femminile, Lindsey Vonn si piazza terza a tre decimi dalla leader, Mikaela Shiffrin, ma commette un piccolo errore in alto. Sofia Goggia, che ha ammesso di dover sistemare qualcosa, fa segnare un buon tempo e si dice pronta a gareggiare. Federica Brignone, invece, conferma le buone sensazioni e ha deciso di partecipare alla prossima gara. La giornata si presenta ancora aperta, con le atlete che cercano la forma migliore in vista della gara ufficiale.

Sofia Vonn sorride sul traguardo, Sofia Goggia sa che c’è ancora qualcosa da sistemare. La seconda prova cronometrata sulla Olympia delle Tofane modificata per i Giochi – con più dossi rispetto alla versione di Coppa del Mondo – è stata annullata per nebbia dopo che erano scese 23 atlete. Il miglior tempo è della statunitense Breezy Johnson (1’37”98), ma Vonn è terza a 37 centesimi e la soddisfazione dopo aver visto il crono conferma le ambizioni d’oro. Lindsey scappa via dopo la prova, non zoppica. E qualche dubbio sulla gravità del suo infortunio comincia a farsi largo tra le colleghe. Sofia Goggia è finita a 86100 in una prova a due facce, un secondo di ritardo rimediato in alto dopo un errore poco dopo la partenza, due settori da numero 1 e un finale senza tirare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nella seconda prova cronometrata della discesa femminile, Sofia Goggia si ferma con un commento che lascia intendere qualche dettaglio da sistemare.

Questa mattina si è svolta la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi, con una lunga interruzione che ha rallentato le prove.

