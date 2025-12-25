Panettone 2025 addio tradizione | oro insetti cocktail e pandori di mozzarella

A Natale il panettone non è mai stato semplicemente un dolce. È un vero e proprio rito, l'atteso momento che sancisce ufficialmente che il pranzo è finito e che, volenti o nolenti, si entra nella zona pericolosa del “solo una fettina”. Per decenni è stato così: alto, soffice, profumato di burro, uvetta e canditi, tagliato con rispetto quasi liturgico e accompagnato da silenzi improvvisi, perché sul panettone non si discuteva. Era uno di quei pochi punti fermi della tradizione natalizia italiana, insieme all’albero, al presepe e alle stesse discussioni che si ripetono identiche ogni anno. Poi qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

