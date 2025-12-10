Unesco Mozzarella bufala campana dop | Ora avviare campagna educazione su identità e tradizione

L'Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, celebrando l'eccellenza delle tradizioni culinarie del Paese. In particolare, si sottolinea l'importanza della mozzarella bufala campana DOP come simbolo di identità e tradizione, invitando a promuovere campagne di educazione per preservare e valorizzare questo patrimonio unico.

"Siamo orgogliosi del successo della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. Si tratta del giusto riconoscimento a un sistema fondato su identità e tradizione, di cui la mozzarella di bufala campana dop è simbolo nel mondo". Così il presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, Domenico Raimondo.

Unesco, Mozzarella bufala campana dop: "Ora avviare campagna educazione su identità e tradizione"