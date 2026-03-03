Motociclismo C’è tanta Pesaro nella MotoGp La Vr46 piazza due piloti in alto

Alla prima gara della stagione di MotoGP, due piloti della VR46 sono entrati nei primi otto, con Fabio Di Giannantonio sesto e Franco Morbidelli ottavo. Nella classifica generale ci sono anche Francesco Bagnaia e Luca Marini, che continuano a mantenere una buona posizione. La presenza di piloti di Pesaro nella top ten si fa sentire già in questa prima tappa del campionato.

Alla prima della nuova stagione c’è tanta Pesaro nei primi dieci posti di Moto Gp. In Thailandia la VR 46 piazza infatti entrambi i suoi piloti nei primi otto, sesto Fabio Di Giannantonio, ottavo Franco Morbidelli; Francesco Bagnaia e Luca Marini seguono a ruota. Nel post gara è amareggiato il ducatista Bagnaia, che di Pesaro ne è cittadino onorario; è invece soddisfatto Luca Marini, pesarese doc, al suo secondo anno con la Honda ufficiale. Ciò che più rammarica Bagnaia è la qualifica sbagliata e la conseguente partenza dalla tredicesima posizione; ciò che più conforta Marini è la consapevolezza di aver trovato gli aspetti da migliorare nel proseguo della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

