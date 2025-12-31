MotoGP Massimo Rivola | Non c’è un interessamento di Aprilia a VR46 la priorità è Trackhouse

Nel 2025, Aprilia ha ottenuto importanti risultati in MotoGP, nonostante un avvio complesso caratterizzato dall’infortunio di Jorge Martin e tensioni contrattuali. Recentemente, Massimo Rivola ha chiarito che non vi sono interessamenti di Aprilia verso la VR46, sottolineando come la priorità attuale sia il progetto Trackhouse. Questa dichiarazione conferma la strategia della scuderia di Noale di concentrarsi sui propri obiettivi e sviluppi futuri nel campionato.

Il 2025 è stato un anno che ha riservato soddisfazioni all'Aprilia in MotoGP. La scuderia di Noale non aveva iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, pensando all'infortunio dello spagnolo Jorge Martin e anche ai dissapori che ci sono stati con quest'ultimo dal punto di vista contrattuale. Tutto però sembra essere stato messo alle spalle, anche grazie ai risultati molto convincenti di Marco Bezzecchi, terzo nella classifica conclusiva del campionato, preceduto da Marc e Alex Marquez. In vista del 2027, non mancano i rumours sulle strategie dei team, ricordando che in corrispondenza di tale scadenza si darà al via alla nuova generazioni di moto coi motori 850cc, meno aerodinamica e senza abbassatori.

