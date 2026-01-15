MotoGp Rossi punta al riscatto con la VR46 | l’annuncio fa sognare i tifosi

Valentino Rossi mira a un nuovo riscatto con il progetto VR46, portando avanti la sua passione per la MotoGP e la formazione dei giovani talenti. Dopo due stagioni senza vittorie, l’obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli, rafforzando il legame tra il campione e la sua squadra. Un passo importante per chi desidera riscrivere il proprio percorso sportivo e riaccendere l’entusiasmo dei tifosi.

Per chi ha costruito una carriera leggendaria sui successi, restare lontano dalla vittoria per due stagioni consecutive pesa come un macigno. È da questa consapevolezza che nasce il messaggio lanciato da Valentino Rossi a Roma durante la presentazione della nuova stagione del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.  Il nove volte campione del mondo non ha . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

MotoGP, ecco la Ducati VR46. Rossi: “Più continuità e magari una vittoria”.

MotoGP, ecco la Ducati VR46. Rossi: "Più continuità e magari una vittoria" - Di Giannantonio: “Ho più esperienza rispetto al 2025”. msn.com

