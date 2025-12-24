Mandello del Lario (Lecco), 24 dicembre 2025 – Novità in vista per il marchio Moto Guzzi: lo storico stabilimento di Mandello del Lario, dove il marchio dell'Aquila nacque nel 1921, si prepara a vivere una nuova fase della sua lunga storia. Operativo da oltre un secolo, il sito è al centro di un importante progetto di trasformazione che va ben oltre la sua funzione produttiva originaria, con l'obiettivo di diventare un polo avanzato di riferimento per l'industria motociclistica mondiale. CARDINI LECCO MANDELLO DEL LARIO = MOTORADUNO - MOTO RADUNO - MOTO GUZZI - ARCHIVIO Inserito tra la montagna e uno degli scorci più suggestivi del lago di Como, lo stabilimento manterrà il forte legame con la propria tradizione industriale, aprendosi però a innovazione, tecnologie di avanguardia e nuovi spazi dedicati al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moto Guzzi, nuovo stabilimento a Mandello del Lario nel 2026: quando e come sarà

Leggi anche: Moto Guzzi V100 Mandello S: la prova tra città, colline e autostrada

Leggi anche: L'Aquila di Mandello conquista Eicma 2025: Moto Guzzi protagonista con nuove livree e tecnologia radar

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Intervista a Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello: Dieci anni di trasformazioni. Il 2025 anno tribolato; Parte la produzione di batterie per auto EV in Europa: nuova fabbrica in Germania.

Moto Guzzi, le prime immagini del nuovo stabilimento di Mandello del Lario - «Quando le persone verranno a visitare la fabbrica, vedranno che è stata radicalmente trasformata: abbiamo cercato di mantenere lo spirito del luogo ma l’esperienza sarà completamente nuova», annuncia ... corriere.it

Il nido dell’Aquila firmato Guzzi: a Mandello prende forma il nuovo stabilimento-museo - Mandello del Lario (Lecco), 17 agosto 2025 – Il nuovo nido dell’Aquila di Mandello prende forma e corpo. ilgiorno.it

Moto Guzzi V100 Mandello S: la prova tra città, colline e autostrada - Aggiornata agli standard Euro 5+, dotata di radar e con una dinamica rivista: l'ultima versione 2025 della sport- msn.com

L’unica luce che non può mancare per le tue feste Dove andrai con la tua Moto Guzzi in vacanza Scrivicelo nei commenti Buone Feste e buona strada! #MotoGuzzi - facebook.com facebook