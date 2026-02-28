Assemblea dei lavoratori Moto Guzzi sull’accordo integrativo

Nello stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario si è svolta un’assemblea dei lavoratori durante la quale è stato presentato e approfondito l’accordo integrativo del gruppo Piaggio, firmato il 28 gennaio a Pisa presso la sede di Confindustria, al termine di una lunga trattativa. I lavoratori hanno ascoltato le spiegazioni sui contenuti dell’accordo e hanno partecipato a un confronto collettivo.

Nello stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario si è svolta l'assemblea dedicata alla presentazione e all'approfondimento dell'ipotesi di accordo integrativo del gruppo Piaggio, sottoscritta il 28 gennaio presso la sede di Confindustria a Pisa al termine di una lunga e complessa trattativa.