Nel secondo mese del 2026, il mercato italiano delle due ruote a motore si conferma in crescita, con tutti i principali segmenti che registrano un aumento delle vendite. Moto e scooter continuano a essere i protagonisti, confermando la loro preferenza tra gli acquirenti nel paese. I dati ufficiali mostrano un andamento positivo per i modelli più venduti in Italia.

Dopo aver fatto registrare i primi sintomi di ripresa già a gennaio, anche nel mese di febbraio il mercato italiano delle due ruote a motore ha messo a referto un'importante crescita dell’immatricolato in tutti i segmenti rispetto allo stesso periodo del 2025. Più precisamente, il secondo mese dell’anno si è chiuso con un parziale di 24.768 unità vendute tra moto e scooter, dato che determina un +10,2% rispetto al febbraio dello scorso anno. E prendendo in considerazione anche gennaio, quando la crescita complessiva era stata del +6,6%, il primo bimestre del 2026 ha fatto segnare un solido +8,6% di mezzi targati rispetto allo stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Moto e scooter: i modelli più venduti in Italia

Leggi anche: Mercato auto Ue: i modelli cinesi più venduti nel 2025

Mercato auto Ue 2025: quali sono i 20 modelli più vendutiSe il mercato automobilistico italiano ha fatto un passo indietro (-2,1%), il Vecchio Continente (esclusi Regno Unito e Paesi Efta) ha chiuso il 2025...

TOP 09 Moto 2025: Ecco i Modelli Più Venduti in Italia

Tutti gli aggiornamenti su Moto e scooter: i modelli più venduti...

Temi più discussi: Moto e scooter: i modelli più venduti in Italia; Assicurazioni RC carissime per scooter e moto mettono a rischio il mercato; Assicurazione moto e scooter 2026: quello che c'è da sapere; Mercato febbraio: moto e scooter positivi a +10,2%. Ecco i modelli più venduti | Dueruote.

Moto e scooter: i modelli più venduti in ItaliaAnche nel secondo mese del 2026, il mercato nazionale delle due ruote a motore fa registrare il segno + in tutti i suoi principali segmenti. Continua però la crisi dell'elettrico. Classifiche, i pri ... gazzetta.it

Mercato febbraio: moto e scooter positivi a +10,2%. Ecco i modelli più vendutiScopri su Dueruote le ultime news su moto e scooter, il listino del nuovo, gli annunci per l'usato, le nostre prove su strada, gli itinerari e le notizie su MotoGP e Superbike. dueruote.it

Sarà vietato ad auto e moto un breve tratto di via Seminario Italo Albanese. Nei giorni scorsi erano arrivati i provvedimenti su via Candelai e via Venezia - facebook.com facebook

Saliou Niang in campo per l' @Italbasket con la moto #FIBAWC #MondialiTipo x.com