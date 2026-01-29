Mercato auto Ue 2025 | quali sono i 20 modelli più venduti

A fine 2025 il mercato auto in Europa mostra segnali di ripresa. Le vendite sono lievemente aumentate rispetto all’anno precedente, con le ibride e le elettriche che registrano una crescita significativa. Sul fronte opposto, le auto a benzina e diesel calano drasticamente, segnando un cambiamento evidente nelle preferenze dei consumatori. I modelli più venduti quest’anno riflettono questa tendenza, con un aumento di veicoli a basso impatto ambientale.

Se il mercato automobilistico italiano ha fatto un passo indietro (-2,1%), il Vecchio Continente (esclusi Regno Unito e Paesi Efta) ha chiuso il 2025 con una crescita lieve, pari all'1,8%. Sono state circa 10,8 milioni (dati Acea) i veicoli immatricolati nel 2025 in Europa, il 17,4% dei quali elettrici che crescono di oltre 4 punti rispetto al 2024. In crescita anche le ibride plug-in (9,4% di quota, +2,2% vs 2024), mentre le ibride senza cavo si confermano l'alimentazione preferita superando il 34% di share. Consolidata, ormai, la flessione dei carburanti tradizionali, date le immatricolazioni di auto a benzina diminuite del 18,7%, con cali importanti in tutti i mercati principali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

