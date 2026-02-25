Humans of research | vite e storie di ricercatori italiani in mostra a Palazzo della Penna

“Humans of research”, uno sguardo su storie e vite di ricercatori italiani. Dal 6 marzo al 19 aprile, a Palazzo della Penna, verrà esposta la mostra fotografica "Humans of research", prodotta dalla cooperativa Psiquadro di Perugia La mostra inaugura venerdì 6 marzo alle 17.30 a Palazzo della Penna di Perugia, con interventi del vice sindaco, assessore alla cultura Marco Pierini, della sindaca Vittoria Ferdinandi e del vice presidente e assessore alla cultura della regione Umbria, Tommaso Bori. Perugia si immerge nella luce: arriva Interactivo, lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

