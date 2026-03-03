mostra cinema venezia barbera direttore artistico fino al 2028

Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia ha deciso di confermare Alberto Barbera come direttore artistico del settore Cinema fino al 2028. La decisione è stata presa durante una riunione presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. Alberto Barbera ricopre questa posizione dal 2012 e continuerà a guidare la programmazione e le scelte artistiche della mostra cinematografica veneziana nei prossimi due anni.

Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell’incarico di Direttore artistico del settore Cinema per gli anni 2027 e 2028. Alberto Barbera, il cui mandato di Direttore artistico deliberato nel 2024 dal Consiglio di Amministrazione scade dopo la prossima 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (2 – 12 settembre 2026), è stato confermato per i successivi due anni 2027 e 2028 “in considerazione dei risultati ottenuti nella riconosciuta qualità delle selezioni, nella scoperta e nel lancio internazionale di nuovi talenti, nella diffusione e nella crescita della cultura cinematografica e nell’ampliamento del pubblico”, come si legge in una nota di Biennale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

