AGEA il direttore Vitale traccia il futuro | 5,6 miliardi erogati e svolta digitale fino al 2028

Il Direttore di AGEA, Fabio Vitale, ha presentato durante un evento alla COPAGRI i risultati del primo mandato e le prospettive future dell'agenzia. Con un impegno di 5,6 miliardi di euro e una forte spinta verso la trasformazione digitale, AGEA si prepara a consolidare il proprio ruolo fino al 2028, puntando a un miglioramento dell’efficienza e della gestione delle risorse nel settore agricolo.

Questa mattina, il Direttore di AGEA, Fabio Vitale, partecipando insieme al direttore per il Coordinamento, Salvatore Carfi, e al direttore della direzione Digital Transformation, Francesco Sofia, all'evento organizzato dalla COPAGRI presso l'Hotel Albani di Roma, ha tracciato i risultati del suo primo mandato e delineato la strategia futura dell'Agenzia. "Come riconosciuto anche in Europa, grazie al Ministro Lollobrigida, stiamo costruendo un vero e proprio modello Italia nel settore agricolo", ha dichiarato Vitale, sottolineando la visione culturale che guida la strategia del comparto. "Il nostro viaggio può essere scandito in 'Ieri - Oggi - Domani'", ha continuato il DG, evidenziando le attività svolte e i risultati ottenuti.

