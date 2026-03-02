È morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola

Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra, è deceduto oggi nel carcere di Opera a Milano. Aveva 87 anni e si trovava in regime di carcere duro, il 41bis. La sua morte avviene in un istituto penitenziario italiano, dove era detenuto da tempo.

Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L'arresto un anno più tardi, dopo una lunga latitanza È morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci del maggio 1992 in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. L'arresto un anno più tardi, all'alba del 18 maggio 1993 in un casolare a Mazzarrone, nel catanese, dopo 11 anni di latitanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

