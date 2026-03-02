Nitto Santapaola, considerato uno dei boss più potenti e sanguinari di Cosa Nostra, è morto questo pomeriggio intorno alle 18,30 all'età di 87 anni. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro delle cronache locali, mentre si conosce poco sulla sua vita successiva alle attività criminali. La sua morte chiude un capitolo importante nella storia della mafia siciliana.

È morto questo pomeriggio intorno alle 18,30 Nitto Santapaola considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa nostra. Aveva 87 anni. Condannato all’ ergastolo, è deceduto nel reparto carcerario dell’ospedale San Paolo di Milano. Benedetto Santapaola, detto Nitto, era nato a Catania il 4 giugno del 1938. Arrestato all’alba del 18 maggio 1993 in un casolare nelle campagne di Mazzarrone dopo undici anni di latitanza era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. Capo indiscusso di Cosa Nostra a Catania, era noto per la sua spietata strategia criminale e le alleanze con i corleonesi di Totò Riina. Condannato all’ergastolo in via definitiva come mandante di numerose stragi, ebbe un ruolo nella fase esecutiva della Strage di Capaci, il 23 maggio 1992. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nitto Santapaola, è morto a 87 anni il boss di Cosa Nostra

Leggi anche: Nitto Santapaola, morto il boss di Cosa Nostra ritenuto uno dei mandanti della strage di Capaci: aveva 87 anni

Leggi anche: Morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa Nostra

È morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra ritenuto il mandante della strage di Capaci

Tutto quello che riguarda Nitto Santapaola.

Temi più discussi: Dal nipote di Nitto Santapaola al figlio del boss ucciso. Chi sono gli eredi della mafia a piede libero a Catania; Il porto di Palermo lancia la sua sfida ma per crescere servono investimenti; Un ritorno a casa con il mito delle sirene. E per i miei capi l'approccio scultoreo; Flop ai Giochi, lo slalom è una brutta bestia. E i nostri giovani non hanno riferimenti.

Mafia, morto il boss Nitto Santapaola. Fu uno dei leader di Cosa NostraBenedetto Santapaola, detto Nitto, è morto a Milano. Santapaola è stato un mafioso italiano, considerato uno tra i ... iltempo.it

Morto in carcere il boss catanese Nitto Santapaola, disposta l'autopsiaÈ morto oggi nel carcere di Opera, a Milano, Nitto Santapaola. Il boss catanese di Cosa Nostra, 87 anni, era detenuto al regime del 41bis, il carcere duro. La ... catania.gds.it