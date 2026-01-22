Svelata la causa di un tipico cattivo odore dei piedi | ora c'è un modo per combatterlo

Una ricerca giapponese ha identificato le cause del cattivo odore dei piedi in una specifica condizione. Attraverso l’applicazione di un composto mirato, è stato possibile ridurne sensibilmente la presenza. Questa scoperta offre nuove prospettive per migliorare il comfort e la qualità di vita di chi affronta questo problema, fornendo una soluzione efficace e scientificamente supportata.

Un team di ricerca giapponese ha scoperto la causa del cattivo odore dei piedi di una particolare condizione ed è riuscito ridurlo sensibilmente grazie all'applicazione di un composto.

