Trovato morto in un baule Il corpo era mummificato In casa la madre denutrita

Un corpo mummificato è stato scoperto all’interno di un baule verde in una casa di Campi Bisenzio, Firenze. La scena ha suscitato grande sgomento: la vittima giaceva avvolta nelle coperte, nascosta nella stanza della caldaia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per le indagini e i rilievi del caso.

CAMPI BISENZIO (Firenze) Gli agenti della polizia locale di Campi lo hanno trovato in un baule verde, avvolto nelle coperte e nascosto nella stanza della caldaia. Il corpo di Lorenzo Paolieri, 32 anni, era rinchiuso lì dentro, probabilmente da un paio di anni, mummificato. A Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, si è consumata una tragedia della solitudine di una famiglia intera. Il padre, Paolo, morto da tempo, la madre, Rita, unica fonte di sostentamento, grazie alla pensione, per tutti, compresi gli altri due figli, Massimo e Beatrice. La macabra scoperta è avvenuta ieri mattina, dopo un primo intervento la sera prima, in base a una segnalazione ricevuta, non è chiaro se dai vicini o dal 118, per un intervento di soccorso all’anziana madre, trovata in stato di denutrizione e portata in ospedale. Quotidiano.net Trovato morto in un baule. Il corpo era mummificato. In casa la madre denutrita - Firenze, il cadavere di un 32enne era lì da due anni: nessun segno di violenza. quotidiano.net

