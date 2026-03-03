Morto il ragazzo accoltellato Indagato per omicidio volontario il 25enne che l’ha colpito in centro

Il ragazzo di 19 anni originario dell’Egitto e residente a Carnate è deceduto dopo essere stato accoltellato durante una rissa a Lecco, poco prima di mezzanotte di sabato. L’uomo di 25 anni che l’ha colpito è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. La vittima è stata dichiarata clinicamente morta ieri sera.

Omicidio, non più tentato omicidio. Ieri sera è stato dichiarato clinicamente morto il ragazzo di 19 anni originario dell’Egitto e residente a Carnate che sabato poco prima di mezzanotte è stato pugnalato al petto durate una rissa un centro a Lecco. Il 25enne che lo ha ucciso, anche lui straniero, ma magrebino, ora è indagato per omicidio volontario. Lo ha colpito dritto al cuore. Il 19enne era ricoverato in un letto del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lecco. Nonostante l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto d’urgenza per bloccare l’emorragia che lo ha quasi dissanguato non si è mai più ripreso. Il suo cuore batteva e i suoi polmoni respiravano artificialmente solo grazie ai macchinari a cui erano collegati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

