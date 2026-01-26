Sparatoria a Milano morto un ragazzo di 28 anni | indagato l' agente in borghese che l' ha colpito Aveva una pistola a salve

In un contesto di contrasto alla criminalità, una sparatoria a Milano ha causato il decesso di un giovane di 28 anni. L’incidente è avvenuto durante un servizio antidroga, coinvolgendo un agente in borghese che ha sparato, nonostante l’uomo fosse in possesso di una pistola a salve. La vicenda sta ora entrando nel vivo delle indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un lunedì di sangue vicino al "bosco della droga" di Milano. Una pattuglia di agenti in divisa e in borghese sta svolgendo un servizio antidroga in via Impastato, nel quartiere Rogoredo, nota zona dello spaccio cittadino. Poco prima delle 18, secondo la prima ricostruzione della polizia, un 28enne marocchino con precedenti per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale si avvicina mentre gli agenti stanno fermando un presunto spacciatore. L'uomo punta un'arma contro la pattuglia. Un poliziotto, dopo avere intimato l'alt, gli spara alla parte alta del corpo. La pistola del 28enne, si scoprirà solo in un secondo momento, però è a salve. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni: indagato l'agente in borghese che l'ha colpito. «Aveva una pistola a salve» Approfondimenti su Milano Sparatoria Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni colpito da agente in borghese. «Aveva una pistola a salve» #Sparatoria-A-Milano || Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un ragazzo di 28 anni ha perso la vita durante una sparatoria avvenuta in via Giuseppe Impastato. Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni colpito da agente in borghese. «Aveva una pistola a salve» Un ragazzo di 20 anni è deceduto oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, a seguito di una sparatoria avvenuta poco prima delle 18. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Sparatoria Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi. Sparatoria a Milano, morto un 28 enne di origini marocchineÈ successo nel quartiere Rogoredo, dietro il boschetto conosciuto per lo spaccio di droga. L'uomo aveva precedenti per spaccio ... avvenire.it Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it Un ragazzo di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e gli agenti della Questura di Milano. L’allarme è scattato intorno alle 17:53. Per - facebook.com facebook Sparatoria a Milano, muore un 29enne colpito da un agente di polizia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.