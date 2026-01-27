In questa notizia si parla di un incidente a Milano, dove un poliziotto è indagato per omicidio volontario. L'agente sostiene di aver agito per legittima difesa dopo che la persona coinvolta avrebbe puntato un'arma contro di lui. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

"Gli avevamo detto: "Fermo, polizia", lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi" è questa la versione che il poliziotto, che ha sparato e ucciso il ventottenne nordafricano nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, ha reso al pm Giovanni Tarzia durante l'interrogatorio. L'agente è indagato per omicidio volontario e il suo avvocato, Pietro Porciani, fa leva sulla legittima difesa: "Se non c'è in questo caso la scriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha ucciso un ventottenne

Approfondimenti su Milano Polizia

In Milano, un agente di polizia è stato indagato per omicidio volontario.

La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ragazza trovata morta a Milano, indagato per omicidio volontario un peruviano di 56 anni

Ultime notizie su Milano Polizia

Argomenti discussi: Indagato per omicidio volontario il poliziotto che ha sparato a Milano; Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne. Indagato per omicidio volontario; Poliziotto spara e uccide un 29enne a Milano. Indagato per omicidio volontario; Ucciso da un poliziotto con un proiettile in testa, agente indagato per omicidio volontario. Cosa sappiamo della sparatoria di Milano.

Milano, parla l'agente che ha ucciso un 28enne: Ecco perché ho sparato. Il poliziotto è indagato per omicidio volontarioL'agente che ha ucciso un uomo di 28 anni a Milano è indagato per omicidio volontario. Lo riferisce all'AGI il suo legale, Pietro ... affaritaliani.it

Milano: Poliziotto Indagato per Omicidio a Seguito di SparatoriaScopri le ultime novità sulla sparatoria di Milano che ha coinvolto un agente di polizia e un giovane di origine marocchina. Rimani aggiornato sugli sviluppi e le reazioni a questo incidente significa ... notizie.it

L'agente che ha sparato a Milano Rogoredo è indagato per omicidio volontario: "Mi ha puntato l'arma contro e ho sparato per difesa. Gli avevamo intimato l'alt, ho avuto paura". La vittima è un marocchino di 28 anni #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/crona - facebook.com facebook

C'è un indagato per la morte a Milano di Aurora Livoli, E' un uomo di 57 anni fermato dai carabinieri per tentata rapina #ANSA x.com