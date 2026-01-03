Furto alla redazione di Repubblica Mastella | Sconcerto profanato un tempio laico della democrazia
Il furto presso la redazione di Repubblica a Napoli ha suscitato grande sconcerto. Mastella ha commentato l’evento definendolo una profanazione di un luogo simbolo della libertà di stampa e della democrazia. Questo episodio evidenzia l’importanza di preservare il rispetto per i luoghi di informazione, fondamentali per il corretto funzionamento di una società democratica.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il furto avvenuto ai danni della redazione napoletana di Repubblica lascia sconcertati. Una redazione giornalistica è un tempio laico della democrazia e in questo caso è stato profanato. Massima solidarietà ai colleghi giornalisti e a tutti i dipendenti. Auspico che i responsabili di questo grave fatto di cronaca possano essere presto individuati”. Lo dichiara in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nuovo attacco alla stampa: rubati sei computer a Repubblica Napoli L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Napoli, furto alla redazione di Repubblica: rubati sei computer portatili
Leggi anche: Non c’è pace per “Repubblica”: furto nella redazione di Napoli. Solidarietà bipartisan alla testata
Furto nella redazione di Repubblica a Napoli, istituzioni al fianco dei giornalisti: “Colpito il diritto all’informazione” - Stampa Condanna unanime e solidarietà dalle istituzioni dopo il furto avvenuto nella redazione napoletana di Repubblica, dove nei giorni scorsi ignoti si sono introdotti negli uffici portando via sei ... salernonotizie.it
Capodanno, rubati pc nella sede di Repubblica Napoli - Ignoti sono entrati nelle stanze che in cui lavorano i giornalisti in un edificio ... napolivillage.com
Furto nella redazione di Napoli de “La Repubblica”, rubati 6 computer - Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri in merito al furto avvenuto nei giorni scorsi ai danni della redazione ... internapoli.it
Non c’è pace per “Repubblica”: furto nella redazione di Napoli. Solidarietà bipartisan alla testata x.com
Non c’è pace per “Repubblica”: furto nella redazione di Napoli. Solidarietà bipartisan alla testata- - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.