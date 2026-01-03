Furto alla redazione di Repubblica Mastella | Sconcerto profanato un tempio laico della democrazia

Il furto presso la redazione di Repubblica a Napoli ha suscitato grande sconcerto. Mastella ha commentato l’evento definendolo una profanazione di un luogo simbolo della libertà di stampa e della democrazia. Questo episodio evidenzia l’importanza di preservare il rispetto per i luoghi di informazione, fondamentali per il corretto funzionamento di una società democratica.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il furto avvenuto ai danni della redazione napoletana di Repubblica lascia sconcertati. Una redazione giornalistica è un tempio laico della democrazia e in questo caso è stato profanato. Massima solidarietà ai colleghi giornalisti e a tutti i dipendenti. Auspico che i responsabili di questo grave fatto di cronaca possano essere presto individuati". Lo dichiara in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nuovo attacco alla stampa: rubati sei computer a Repubblica Napoli

