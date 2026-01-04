Furto alla redazione di Repubblica Napoli Mastella | Colpito un presidio della democrazia

Un furto è stato compiuto presso la redazione di Repubblica Napoli, suscitando reazioni di preoccupazione. Il sindaco di Benevento, Mastella, ha espresso solidarietà ai giornalisti, sottolineando l’importanza di una redazione come presidio della democrazia. Auspica che i responsabili dell’atto vengano individuati al più presto, rafforzando l’impegno a tutela del ruolo fondamentale dell’informazione libera e indipendente.

Il sindaco di Benevento esprime solidarietà ai giornalisti: «Una redazione è un tempio laico, auspico che i responsabili vengano individuati al più presto». Benevento, 3 gennaio 2025 – "Il furto avvenuto ai danni della redazione napoletana di Repubblica lascia sconcertati. Una redazione giornalistica è un tempio laico della democrazia e in questo caso è stato profanato. Massima solidarietà ai colleghi giornalisti e a tutti i dipendenti. Auspico che i responsabili si questo grave fatto di cronaca possano essere presto individuati", lo spiega in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

