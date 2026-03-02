La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 1 mese' Israele attacca Hezbollah | 31 morti a Beirut | Volano i prezzi di petrolio e gas

Nelle ultime ore si sono verificati nuovi raid sull’Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e una base è stata colpita a Cipro. Il governo statunitense ha annunciato operazioni militari che dureranno almeno un mese, mentre Israele ha condotto attacchi contro Hezbollah a Beirut, causando 31 vittime. Nel frattempo, i prezzi di petrolio e gas sono saliti notevolmente.

Deciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il gasolio è al livello più alto dal 28 febbraio 2025. È quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana che precisa tuttavia che «è solo l'inizio»: gli aumenti non tengono infatti conto del balzo delle quotazioni petrolifere di questa mattina dopo l'attacco all'Iran, quindi «gli effetti sui prezzi alla pompa si vedranno a partire da domani». In particolare, il diesel self service è a 1,728 eurolitro (+8 millesimi) e il diesel servito a 1,865 eurolitro (+7). Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 10 morti a Beirut(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...

