La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 1 mese' Israele attacca Hezbollah | 31 morti a Beirut | Volano i prezzi di petrolio e gas

Nelle ultime ore si sono verificati nuovi raid sull’Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e una base è stata colpita a Cipro. Il governo statunitense ha annunciato operazioni militari che dureranno almeno un mese, mentre Israele ha condotto attacchi contro Hezbollah a Beirut, causando 31 vittime. Nel frattempo, i prezzi di petrolio e gas sono saliti notevolmente.