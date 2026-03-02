La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran esplosioni a Dubai e Doha colpita base a Cipro Trump | ' Operazioni per almeno 1 mese' Israele attacca Hezbollah | 31 morti a Beirut | Volano i prezzi di petrolio e gas
Nelle ultime ore si sono verificati nuovi raid sull’Iran, esplosioni a Dubai e Doha, e una base è stata colpita a Cipro. Il governo statunitense ha annunciato operazioni militari che dureranno almeno un mese, mentre Israele ha condotto attacchi contro Hezbollah a Beirut, causando 31 vittime. Nel frattempo, i prezzi di petrolio e gas sono saliti notevolmente.
Deciso rialzo dei prezzi dei carburanti, con nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il gasolio è al livello più alto dal 28 febbraio 2025. È quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana che precisa tuttavia che «è solo l'inizio»: gli aumenti non tengono infatti conto del balzo delle quotazioni petrolifere di questa mattina dopo l'attacco all'Iran, quindi «gli effetti sui prezzi alla pompa si vedranno a partire da domani». In particolare, il diesel self service è a 1,728 eurolitro (+8 millesimi) e il diesel servito a 1,865 eurolitro (+7). Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno...
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 10 morti a Beirut(di Vivana Mazza, corrispondente da New York) La domanda che in queste ore viene fatta ripetutamente a Trump dai giornalisti americani che lo hanno...
Solo otto mesi fa, dopo il cessate il fuoco con l’Iran, il premier Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che “nei 12 giorni dell’“Operazione Leone Nascente, abbiamo ottenuto una vittoria storica, che durerà per generazioni”. Di Roberta Zunini facebook
L'Iran ora vuole parlare, dice Trump, ma è tardi. L'attacco continua "senza sosta" - @priscillarugg x.com