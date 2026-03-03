Morti in ambulanza | Omicidi premeditati con sostanze letali Le accuse al presunto killer indagato a Forlì

Un uomo è sotto indagine a Forlì con l’accusa di aver causato la morte di diverse persone anziane trasportate in ambulanza. Le autorità sostengono che le morti siano state provocate da sostanze letali somministrate intenzionalmente, e l’ipotesi degli investigatori è quella di omicidi premeditati in serie. Le vittime avevano tutte condizioni di salute gravi e erano di età avanzata.

L'ipotesi degli investigatori sembra essere quella di omicidi in serie, commessi somministrando qualcosa di letale alle vittime, tutte anziane e con gravi patologie. Almeno cinque persone morte nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza, più altri casi su cui svolgere accertamenti. Decessi che inizialmente non avevano destato particolari sospetti, finché non è apparso un elemento che li accomunava: la presenza dello stesso operatore, un 27enne dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, Bertinoro (Forlì-Cesena), autista dei mezzi di soccorso. Il giovane, nel frattempo sospeso dall'associazione, è indagato dalla Procura di Forlì per omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso.