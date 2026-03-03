Forlì cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi | indagato l' autista | Omicidi premeditati e con sostanze letali

A Forlì, cinque persone sono morte in incidenti con ambulanza negli ultimi mesi, portando all’iscrizione nel registro degli indagati dell’autista coinvolto. Il giovane operatore, che ha respinto ogni responsabilità, si è detto scioccato da quanto sta emergendo. La vicenda ha attirato l’attenzione su questi eventi, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze delle morti.

Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute nel giro di pochi mesi durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. L'accusa è di omicidio volontario. Il giovane è stato sospeso dall'associazione. La procura mantiene stretto riserbo sullo svolgimento dell'inchiesta, affidata ai carabinieri del nucleo operativo con il Nas. Ci sarebbero anche altri casi su cui svolgere accertamenti. I decessi, da febbraio a novembre 2025, sono avvenuti nel corso o dopo il trasferimento dei pazienti, anziani con gravi patologie, da case di cura dove erano ospitati agli ospedali del territorio.