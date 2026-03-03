Forlì cinque morti in ambulanza nel giro di pochi mesi | indagato un autista

A Forlì, cinque persone sono morte in incidenti che coinvolgevano un'ambulanza negli ultimi mesi. Un autista è stato iscritto nel registro degli indagati, mentre il giovane operatore coinvolto nega ogni responsabilità. La situazione ha suscitato curiosità e preoccupazione tra la comunità, che attende sviluppi sulle indagini in corso.

Un operatore della Croce Rossa di 27 anni, autista dei mezzi di soccorso, è indagato dalla procura di Forlì per la morte di cinque anziani avvenute nel giro di pochi mesi durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. L'accusa è di omicidio volontario. Il giovane nel frattempo è stato sospeso dall'associazione. La procura mantiene stretto riserbo sullo svolgimento dell'inchiesta, affidata ai carabinieri del nucleo operativo con il Nas. Ci sarebbero anche altri casi su cui svolgere accertamenti., I decessi, da febbraio a novembre 2025, sono avvenuti nel corso o dopo il trasferimento dei pazienti, anziani con gravi patologie, da case di cura dove erano ospitati agli ospedali del territorio.